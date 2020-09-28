Тим победил Чилича и прошел во второй круг «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Тим, сеяный на турнире под третьим номером, оформил три подачи навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две двойных и два реализованных брейка из семи.

В следующем круге австриец сыграет с представителем США Джеком Соком, обыгравшем в трех сетах своего соотечественника Рейлли Опелку со счетом 6:4, 6:4, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 3) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 6:3, 6:3.