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28 сентября 17:27
автор: Виктор Шарафудинов

Павлюченкова обыграла Кузнецову в первом круге «Ролан Гаррос»

Матч продлился 1 час и 33 минуты.

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретились две российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова, занимающие соответственно 38-е и 33-е места в мировом рейтинге. Победу в трех сетах одержала Павлюченкова – 6:1, 2:6, 6:1.

Соперницы допустили по три двойные ошибки.

Анастасия дважды подала на вылет и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

Светлана сделала один эйс, а также использовала четыре брейк-пойнта из шести.

Завтра 29 сентября Павлюченкова встретится в матче второго раунда с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, которая обыграла американку Лорен Дэвис – 7:6 (7:5), 6:2.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия, 28) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1:6, 6:2, 1:6

источник: «Советский спорт»
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