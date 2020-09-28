Павлюченкова обыграла Кузнецову в первом круге «Ролан Гаррос»

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретились две российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова, занимающие соответственно 38-е и 33-е места в мировом рейтинге. Победу в трех сетах одержала Павлюченкова – 6:1, 2:6, 6:1.

Соперницы допустили по три двойные ошибки.

Анастасия дважды подала на вылет и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

Светлана сделала один эйс, а также использовала четыре брейк-пойнта из шести.

Завтра 29 сентября Павлюченкова встретится в матче второго раунда с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, которая обыграла американку Лорен Дэвис – 7:6 (7:5), 6:2.