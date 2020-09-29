Медведев проиграл Фучовичу и покидает «Ролан Гаррос»

Лучший теннисист России Даниил Медведев потерпел поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
Россиянин проиграл Мартону Фучовичу из Венгрии со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.
За матч, который длился 3 часа 20 минут, Медведев три раза подал на вылет при таком же количестве двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.
У Фучовича - два эйса, шесть двойных ошибок и шесть выигранных брейков из 13.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг