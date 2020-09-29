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29 сентября 00:35
автор: Юрий Нечаев

Медведев проиграл Фучовичу и покидает «Ролан Гаррос»

Россиянин занимает пятое место в рейтинге АТР.

Лучший теннисист России Даниил Медведев потерпел поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

Россиянин проиграл Мартону Фучовичу из Венгрии со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.

За матч, который длился 3 часа 20 минут, Медведев три раза подал на вылет при таком же количестве двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

У Фучовича - два эйса, шесть двойных ошибок и шесть выигранных брейков из 13.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Даниил Медведев (Россия) - Мартон Фучович (Венгрия) - 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.

источник: «Советский спорт»
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