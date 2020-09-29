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29 сентября 18:25
автор: Виктор Шарафудинов

Самсонова проиграла Кенин в первом круге «Ролан Гаррос»

Матч продлился 1 час и 58 минут.

Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 128-е место в мировом рейтинге, в первом круге Открытого чемпионата Франции уступила в трех сетах шестой ракетке мира американке Софии Кенин – 4:6, 6:3, 3:6.

Статистика эйсов 3-0 в пользу Самсоновой, однако Людмила допустила целых 11 двойных ошибок. При этом россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Кенин выиграла шесть геймов на подаче соперницы при 13 возможностях и сделала четыре двойные ошибки.

Во втором круге София сыграет с румынской Аной Богдан, которая ранее обыграла венгерку Тимю Бабош (6:4, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) – София Кенин (США, 4) – 4:6, 6:3, 3:6

источник: «Советский спорт»
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