Джокович стартовал на «Ролан Гаросс» с победы над Имером

В первом круге Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира Новак Джокович в трех сетах одержал победу над шведским теннисистом Микаэлем Имером, занимающим 80-е место в рейтинге ATP. Итоговый счет 6:0, 6:2, 6:3.

Статистика эйсов 2-2. Джокович допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 11.

У Имера пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта при двух возможностях.

Во втором круге Джокович сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом, который одержал победу над боливийцем Уго Дельеном (6:1, 6:4, 6:4).

Париж (Франция)