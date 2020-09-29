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29 сентября 18:57
автор: Виктор Шарафудинов

Джокович стартовал на «Ролан Гаросс» с победы над Имером

Серб обыграл теннисиста из Швеции за 1 час и 38 минут.

В первом круге Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира Новак Джокович в трех сетах одержал победу над шведским теннисистом Микаэлем Имером, занимающим 80-е место в рейтинге ATP. Итоговый счет 6:0, 6:2, 6:3.

Статистика эйсов 2-2. Джокович допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 11.

У Имера пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта при двух возможностях.

Во втором круге Джокович сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом, который одержал победу над боливийцем Уго Дельеном (6:1, 6:4, 6:4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:0, 6:2, 6:3

источник: «Советский спорт»
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