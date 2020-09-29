Рублев победил Куэрри в первом круге «Ролан Гаррос», уступая 0:2 по сетам

В первом круге Открытого чемпионата Франции 12-я ракетка мира Андрей Рублев обыграл американца Сэма Куэрри, уступая 0:2 по сетам по ходу встречи.

Итоговый счет 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Матч продлился 3 часа и 17 минут.

Куэрри, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, сделал 11 эйсов при 11 двойных ошибках и выиграл четыре брейк-пойнта из девяти.

У Рублева 23 эйса, две двойные ошибки и восемь выигранных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Андрей сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который одержал победу над французом Гаролом Майо – 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.