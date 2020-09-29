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29 сентября 20:34
автор: Виктор Шарафудинов

Рублев победил Куэрри в первом круге «Ролан Гаррос», уступая 0:2 по сетам

Россиянин впервые выиграл пятисетовый матч на турнирах «Большего шлема», оказавшись в подобной ситуации.

В первом круге Открытого чемпионата Франции 12-я ракетка мира Андрей Рублев обыграл американца Сэма Куэрри, уступая 0:2 по сетам по ходу встречи.

Итоговый счет 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Матч продлился 3 часа и 17 минут.

Куэрри, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, сделал 11 эйсов при 11 двойных ошибках и выиграл четыре брейк-пойнта из девяти.

У Рублева 23 эйса, две двойные ошибки и восемь выигранных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Андрей сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который одержал победу над французом Гаролом Майо – 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Сэм Куэрри (США) – Андрей Рублев (Россия, 13) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6, 3:6

источник: «Советский спорт»
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