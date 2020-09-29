Дьяченко за 66 минут проиграла Стивенс в первом круге «Ролан Гаррос»

В первом круге «Ролан Гаррос» российская теннисистка Виталия Дьяченко в двух сетах уступила сопернице из США Слоан Стивенс – 2:6, 2:6.

Матч продлился 1 час и 6 минут.

Статистика эйсов 2-0 в пользу Стивенс. Слоан допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

У Дьяченко не было ни одного шанса выиграть гейм на подаче соперницы. При этом Виталия допустила четыре двойные ошибки.

Во втором круге Стивенс сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая одержала победу над украинкой Екатериной Козловой (6:2, 4:6, 6:3).