Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Тан

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису Дарья Касткина одержала победу над Армони Тан – 6:2, 6:1.

В матче не было ни одного эйса. Касаткина, занимающая 71-е место в мировом рейтинге, допустила одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из восьми.

Тан, находящаяся в мировом рейтинге на 238-м месте, допустила две двойные ошибки и выиграла два гейма на подаче соперницы при десяти брейк-пойнтах.

Во втором круге Касаткина сыграет с победителем матча Арины Соболенко (Белоруссия) и Джессики Пегулы (США).

Париж (Франция)