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29 сентября 23:01

Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Тан

Российская теннисистка победила француженку за 1 час и 5 минут.

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису Дарья Касткина одержала победу над Армони Тан – 6:2, 6:1.

В матче не было ни одного эйса. Касаткина, занимающая 71-е место в мировом рейтинге, допустила одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из восьми.

Тан, находящаяся в мировом рейтинге на 238-м месте, допустила две двойные ошибки и выиграла два гейма на подаче соперницы при десяти брейк-пойнтах.

Во втором круге Касаткина сыграет с победителем матча Арины Соболенко (Белоруссия) и Джессики Пегулы (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) – Армони Тан (Франция) – 6:2, 6:1

источник: «Советский спорт»
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