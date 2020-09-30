Надаль и Тим вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, сеяный на турнире под вторым номером, обыграл американца Маккензи Макдональда в трех сетах 6:1, 6:0, 6:3.

Надаль выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из восьми. У его соперника один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейка.

В третьем круге испанец сыграет с победителем пары Кэй Нисикори (Япония) – Стефано Травалья (Италия).

В параллельной встрече третий сеяный на «Ролан Гаррос» Доминик Тим победил Джека Сока из США со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (8:6). Следующим соперником австрийца станет либо Каспер Рууд из Норвегии, либо американец Томми Пол.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг