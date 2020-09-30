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30 сентября 18:16
автор: Владислав Корегин

Надаль и Тим вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Франции.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, сеяный на турнире под вторым номером, обыграл американца Маккензи Макдональда в трех сетах 6:1, 6:0, 6:3.

Надаль выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из восьми. У его соперника один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейка.

В третьем круге испанец сыграет с победителем пары Кэй Нисикори (Япония) – Стефано Травалья (Италия).

В параллельной встрече третий сеяный на «Ролан Гаррос» Доминик Тим победил Джека Сока из США со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (8:6). Следующим соперником австрийца станет либо Каспер Рууд из Норвегии, либо американец Томми Пол.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Маккензи Макдональд (США) – 6:1, 6:0, 6:3.

Доминик Тим (Австрия, 3) – Джек Сок (США) – 6:1, 6:3, 7:6 (8:6)

источник: «Советский спорт»
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Сегодня состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Франции.
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