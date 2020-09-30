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30 сентября 19:20
автор: Владислав Корегин

Мертенс победила Канепи и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс успешно прошла второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв эстонку Кайю Канепи со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Мертенс, сеяная на турнире под 16-м номером, оформила три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. У ее соперницы три подачи навылет, одна двойная и три реализованных брейка из четырех.

В следующем круге бельгийка сыграет либо с Каролиной Гарсия из Франции, либо с белоруской Александрой Саснович.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Элиза Мертенс (Бельгия, 16) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:4, 7:5.

источник: «Советский спорт»
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