Мертенс победила Канепи и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Мертенс, сеяная на турнире под 16-м номером, оформила три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. У ее соперницы три подачи навылет, одна двойная и три реализованных брейка из четырех.

В следующем круге бельгийка сыграет либо с Каролиной Гарсия из Франции, либо с белоруской Александрой Саснович.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элиза Мертенс (Бельгия, 16) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:4, 7:5.