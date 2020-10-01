Касаткина проиграла Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос»

Во втором круге Открытого чемпионата Франции россиянка Дарья Касаткина проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко – 6:7 (6:8), 0:6.

12-я ракетка мира Соболенко сделала четыре эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.

Касаткина, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала на вылет, допустила две двойные ошибки и выиграла четыре брейк-пойнта из десяти.

В третьем круге Соболенко сыграет с победителем матча японки Нао Хибино и представительницы Туниса Онс Жабер.