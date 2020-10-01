ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 октября 21:11
автор: Виктор Шарафудинов

Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Давидовича-Фокину

Россиянину понадобилось 2 часа и 11 минут, чтобы одержать победу над испанцем.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину – 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.

Оба соперника допустили лишь по одной двойной ошибке. 12-я ракетка мира Рублев 12 раз подал на вылет и выиграл семь брейк-пойнтов из 14.

Давидович-Фокина, занимающий 70-е место в рейтинг, сделал три эйса, а также реализовал три брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Рублев сыграет с победителем матча серба Душана Лайовича и южноафриканца Кевина Андерсона.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Андрей Рублев (Россия, 13) – 5:7, 1:6, 6:3, 1:6

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Microsoft рассказала о новой функции Web Capture в Edge CanaryDell анонсировал обновление премиальных ноутбуков XPS 13 и XPS 13 2-in-1Суд США заблокировал запрет администрации Дональда Трампа на новые загрузки приложения TikTokТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Давидовича-Фокину
Россиянину понадобилось 2 часа и 11 минут, чтобы одержать победу над испанцем.
01.10.2020 21:11
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
Кудерметова проиграла Мартич во втором круге «Ролан Гарроса», выиграв первый сет на тай-брейке
Матч продлился 2 часа и 34 минуты.
01.10.2020 20:17
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Беранкиса
Сербу понадобилось 1 час и 23 минуты, чтобы выиграть три сета у литовца.
01.10.2020 17:22
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Хачанов обыграл Веселы и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Матч продлился 3 часа и 35 минут.
01.10.2020 16:08
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Касаткина проиграла Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос»
Матч продлился 1 час и 29 минут.
01.10.2020 15:26
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Остапенко обыграла Плишкову в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Каролина Плишкова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису.
01.10.2020 13:36
Теннис
Зверев в пяти сетах обыграл Эрбера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Матч продлился 3 часа и 59 минут.
30.09.2020 21:39
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Халеп вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Бегу
Матч двух румынок продлился 1 час и 23 минуты.
30.09.2020 19:54
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Мертенс победила Канепи и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс успешно прошла второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв эстонку Кайю Канепи со счетом 6:4, 7:5.
30.09.2020 19:20
Теннис
автор: Владислав Корегин
Надаль и Тим вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
Сегодня состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Франции.
30.09.2020 18:16
Теннис
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика