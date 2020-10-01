Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Давидовича-Фокину

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину – 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.

Оба соперника допустили лишь по одной двойной ошибке. 12-я ракетка мира Рублев 12 раз подал на вылет и выиграл семь брейк-пойнтов из 14.

Давидович-Фокина, занимающий 70-е место в рейтинг, сделал три эйса, а также реализовал три брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Рублев сыграет с победителем матча серба Душана Лайовича и южноафриканца Кевина Андерсона.

Париж (Франция)