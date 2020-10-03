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03 октября 17:55
автор: Виктор Шарафудинов

Циципас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» после отказа соперника продолжать матч

Словенец Бедене получил травму.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего круга греческий теннисист выигрывал 2:0 по сетам у словенца Аляжа Бедене (6:1, 6:2). По ходу третьей партии счет по геймам был 3:1 в пользу Циципаса, в этот момент его соперник отказался продолжать игру из-за травмы.

Соперники провели на корте 1 час и 20 минут. Циципас сделал девять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, а также реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Бедене один раз подал на вылет, сделал две двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при двух возможностях.

В 1/8 финала грек сыграет с победителем матча Роберто Карбальеса-Баэны (Испания) и Григора Димитрова (Болгария).

источник: «Советский спорт»
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Циципас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» после отказа соперника продолжать матч
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