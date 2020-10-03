Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв в четырех сетах Гарина

В третьем круге Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов одержал победу над чилийцем Кристианом Гарином – 6:2, 3:6, 6:4, 6:2.

Хачанов в рейтинге ATP находится на 16-м месте, а Гарин – на 19-м.

Гарин сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

У Хачанова в итоговой статистике матча три эйса, две двойные ошибки и восемь выигранных брейк-пойнта при 16 возможностях.

В 1/8 финала Карен сыграет с победителем матча первой ракетки мира серба Новака Джоковича и колумбийца Даниэля Галана.