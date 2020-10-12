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Карацев обыграл Сандгрена и вышел во второй круг St. Petersburg Open
12 октября 16:17
автор: Владислав Корегин
автор фото: St. Petersburg Open. На фото: Аслан Карацев

Карацев обыграл Сандгрена и вышел во второй круг St. Petersburg Open

Следующим соперником Карацева может стать Хачанов.

Российский теннисист Аслан Карацев пробился во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге, обыграв представителя США Тенниса Сандгрена со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 13 минут. На счету Карацева, занимающего 117-е место в рейтинге АТР, восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Соперник совершил восемь подач навылет, допустил четыре двойных и реализовал три брейка из семи.

В следующем круге Карацев сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 4) – Джеймс Дакворт (Австралия).

Санкт-Петербург
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг

Аслан Карацев (Россия, Q) – Теннис Сандгрен (США) – 7:5, 3:6, 7:5

источник: «Советский спорт»
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