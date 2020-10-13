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13 октября 11:30
автор: Владислав Корегин

Рафаэль Надаль: Пока не могу сказать, буду ли я снова играть в 2020 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы на «Ролан Гаррос» рассказал о своих планах на конец нынешнего сезона.

– Пока я не знаю свой календарь на оставшуюся часть сезона. Поэтому могу сказать, буду ли я играть снова в 2020 году. Решение еще не принято, так что в ближайшее время мне нужно поговорить с моей семьей и командой по поводу участия в итоговом турнире ATP и других соревнованиях. Мне нужно успокоиться, проанализировать ситуацию и предпринять следующие шаги, – цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, что 11 октября 34-летний испанец обыграл Новака Джоковича в финале «Ролан Гаррос» со счетом 6:0, 6:2, 7:5. Таким образом, Надаль выиграл открытый чемпионат Франции в рекордный 13-й раз, догнав швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» (по 20 трофеев).

источник: Tennis World USA
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