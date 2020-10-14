Медведев обыграл Гаске и вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

В первом круге турнира категории ATP500 в Санкт-Петербурге первая ракетка России Даниил Медведев обыграл француза Ришара Гаске – 3:6, 6:3, 6:0.

Оба соперника допустили по три двойные ошибки. Статистика эйсов 21-0 в пользу Медведева. При этом Даниил реализовал четыре из шести брейк-пойнтов, а Гаске – один из трех.

В 1/8 финала Медведев, занимающий шестое место в мировом рейтинге, сыграет с американцем Райлли Опелкой, который ранее обыграл хорвата Нино Сердарушича – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.