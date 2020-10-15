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15 октября 16:50
автор: Виктор Шарафудинов

Рублев обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open

Матч продлился 2 часа и 14 минут.

В 1/8 финала турнира категории ATP500 в Санкт-Петербурге российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах одержал волевую победу над французом Уго Умбером – 4:6, 6:4, 7:5.

Десятая ракетка мира Рублев сделал 14 эйсов при шести двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из трех.

Умбер, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, девять раз подал на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В четвертьфинале Рублев сыграет в британцем Кэмероном Норри, который вчера 14 октября одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем – 7:5, 6:7 (5:7), 6:3.

Санкт-Петербург

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Уго Умбер (Франция) – Андрей (Рублев, 3) – 6:4, 4:6, 5:7

источник: «Советский спорт»
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