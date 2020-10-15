Рублев обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open

В 1/8 финала турнира категории ATP500 в Санкт-Петербурге российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах одержал волевую победу над французом Уго Умбером – 4:6, 6:4, 7:5.

Десятая ракетка мира Рублев сделал 14 эйсов при шести двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из трех.

Умбер, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, девять раз подал на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В четвертьфинале Рублев сыграет в британцем Кэмероном Норри, который вчера 14 октября одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем – 7:5, 6:7 (5:7), 6:3.

Санкт-Петербург