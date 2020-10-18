Борна Чорич: Рублев заслужил победу на турнире в Санкт-Петербурге

Хорватский теннисист Борна Чорич, проигравший Андрею Рублеву в финале турнира в Санкт-Петербурге, считает, что россиянин абсолютно заслуженно выиграл трофей.

«Я бы сказал, что мне немного не повезло, но Андрей заслужил победу. Он был лучше и показал потрясающий теннис. У меня были шансы, но я ими не воспользовался. В любом случае мы показали игру хорошего уровня. Я проиграл лучшему игроку сегодня», - сказал хорват после финала.

Напомним, в решающем матче россиянин за 1 час 40 минут обыграл Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Рублев в текущем сезоне выиграл четвертый турнир АТР. Ранее он побеждал в Дохе, Аделаиде и Гамбурге. В обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован 19 октября, россиянин поднимется с 10-й позиции на восьмую.