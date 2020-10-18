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18 октября 23:45
автор: Юрий Нечаев

Барти лидирует в обновленном рейтинге WTA, Александрова сохранила 33-ю позицию

В первой десятке изменений не произошло.

WTA опубликовала обновленную версию рейтинга теннисисток.

В первой десятке изменений не произошло. Лидирует Эшли Барти из Австралии, следом за ней расположились румынка Симона Халеп и представительница Японии Наоми Осака.

Лучшая российская теннисистка, Екатерина Александрова, осталась на 33-м месте.

Рейтинг WTA от 19 октября.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 717 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5 780;

4 (4). София Кенин (США) - 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 260;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 555;

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4 516;

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 505;

10 (10). Серена Уильямс (США) - 4 080...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 775...

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...

47 (47). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 388...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

75 (75). Дарья Касаткина (Россия) - 935...

96 (96). Варвара Грачева (Россия) - 778...

99 (99). Анастасия Потапова (Россия) - 759.

источник: WTA
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