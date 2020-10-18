Барти лидирует в обновленном рейтинге WTA, Александрова сохранила 33-ю позицию

WTA опубликовала обновленную версию рейтинга теннисисток.
В первой десятке изменений не произошло. Лидирует Эшли Барти из Австралии, следом за ней расположились румынка Симона Халеп и представительница Японии Наоми Осака.
Лучшая российская теннисистка, Екатерина Александрова, осталась на 33-м месте.
Рейтинг WTA от 19 октября.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 717 очков;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;
3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5 780;
4 (4). София Кенин (США) - 5 760;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 260;
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 555;
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4 516;
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 505;
10 (10). Серена Уильямс (США) - 4 080...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 775...
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...
47 (47). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 388...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
75 (75). Дарья Касаткина (Россия) - 935...
96 (96). Варвара Грачева (Россия) - 778...
99 (99). Анастасия Потапова (Россия) - 759.