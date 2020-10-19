Александрова вылетела с турнира WTA в Остраве, уступив Контавейт в первом раунде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Остраве, проиграв представительнице Эстонии Анетт Контавейт в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:7 (6:8).

Игра продолжалась 2 часа 15 минут. Отметим, что обе спортсменки совершили одинаковое количество эйсов (по три) и двойных ошибок при подачах (6). Однако Александрова уступила соперницей в реализации брейк-пойнтов – у россиянки семь удачных попыток из 15. Контавейт реализовала восемь брейков из десяти.

В следующем раунде эстонка сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Магда Линетт (Польша).