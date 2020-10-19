Саккари обыграла Плишкову и вышла во второй раунд турнира WTA в Остраве

Греческая теннисистка Мария Саккари преодолела первый раунд турнира WTA в Остраве, обыграв Кристину Плишкову из Чехии со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Саккари, занимающая 23-е место в рейтинге, совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету ее соперницы две подачи навылет, четыре двойных и один реализованный брейк из семи.

Во втором круге представительница Греции сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.