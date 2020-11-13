Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Линце.

В матче 1/4 финала россиянка за 59 минут обыграла аргентинку Надю Подороску со счетом 6:2, 6:1.

Александрова выполнила четыре эйса, допустив при этом столько же двойных ошибок, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Подороска ни разу не подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и не выиграла ни одного очка на подаче соперницы при двух возможностях.

Следующая соперница Александровой определится в матче Вероника Кудерметова (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).