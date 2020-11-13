Мертенс обыграла Кудерметову и сыграет в полуфинале турнира в Линце с Александровой

В 1/4 финала турнира в австрийском Линце россиянка Вероника Кудерметова уступила бельгийской теннисистке Элизе Мертенс в двух сетах – 4:6, 1:6.

Обе соперницы допустили по четыре двойных ошибки. Мертенс сделала три эйса и выиграла пять брейк-пойнтов из десяти. Кудерметова ни разу не подала на вылет, реализовав лишь один брейк-пойнт из четырех.

В полуфинале Мертенс сыграет с другой россиянкой Екатериной Александровой, которая сегодня обыграла аргентинку Надю Подороску со счетом 6:2, 6:1.