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22 ноября 23:56

Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

В финальном матче россиянин Даниил Медведев переиграл австрийца Доминика Тима.

Встреча продолжалась два часа 42 минуты и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 24-летнего россиянина. За время матча Медведев 12 раз подал навылет, реализовал один из девяти брейк-пойнтов и допустил три двойных ошибки. На счету Тима шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также одна двойная ошибка.

Напомним, что для Медведева нынешний Итоговый турнир стал вторым в карьере. В прошлом сезоне россиянин уступил во всех трех матчах группового раунда и не смог пробиться в плей-офф.

Отметим, что до Медведева среди российских теннисистов на Итоговом турнире ATP победу одерживал только Николай Давыденко (2009 год).

источник: «Советский спорт»
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