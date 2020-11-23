Марат Сафин: Думаю, что скоро Медведев станет первой ракеткой мира

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением по поводу выступлений своего соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP-2020, который прошел с 15-го по 22 ноября в Лондоне.

Напомним, что 24-летний россиянин стал победителем соревнований, обыграв в финале представителя Австрии Доминика Тима. Таким образом, он стал вторым теннисистом из России после Николая Давыденко, кто смог одержать победу в Финале мирового тура ATP.

– Даня – большой молодец! Это ведь Итоговый турнир, были сложные соперники. Сейчас он выиграл и вышел на следующий уровень. Думаю, он скоро станет первой ракеткой, – цитирует Сафина Sport24.

Медведев завершил этот год на четвертом месте в рейтинге ATP, набрав 8470 очков.