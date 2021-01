Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в турнире АТР в Роттердаме.

Об этом в твиттере сообщает журналист Лука Фиорино.

Andrey Rublev and Stan Wawrinka are added to the list. https://t.co/SqjOdbr0c2