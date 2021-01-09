Александрова победила британку Уотсон во втором круге турнира WTA в Aбу-Даби

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела второй круг турнира WTA в Абу-Даби, обыграв Хитер Уотсон из Великобритании в трех сетах – 7:5, 6:7 (7:9), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. На счету россиянки 17 эйсов, 13 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Ее соперница совершила восемь подач навылет, допустила шесть двойных и реализовала три брейка из девяти.

В 1/8 финала Екатерина сыграет против украинки Элины Свитолиной, ранее выбившей из турнира другую представительницу России – Веру Звонареву.