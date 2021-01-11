Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Абу-Даби, обыграв в трех сетах Рыбакину

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела стадию четвертьфинала турнира WTA в Абу-Даби.
22-летняя спортсменка победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину по итогам трех сетов – 6:4, 4:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 1 минуту. На счету Соболенко четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи. Ее соперница сделал 12 подач навылет, допустила четыре двойных и реализовала два брейка из пяти.
В полуфинале белоруска сыграет с победительницей пары София Кенин (США) – Мария Саккари (Греция)
источник: «Советский спорт»