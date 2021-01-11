ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Бразилия - Серия А окончен Атлетико Гояниенсе 1 Баия 1
Бразилия - Серия А окончен Интернасьонал 1 Гояс 0
Бразилия - Серия А не начался Васко да Гама 0 Ботафого 0
Испания - Примера 21:00 Эльче 0 Хетафе 0 4.2 2.85 2.24
Италия - Серия А 22:45 Специя 0 Сампдория 0
Кубок Англии 23:00 Стокпорт Каунти 0 Вест Хэм Юнайтед 0
Испания - Примера 23:00 Уэска 0 Бетис 0 2.9 3.3 2.55
11 января 11:50

Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Абу-Даби, обыграв в трех сетах Рыбакину

Встреча продлилась 2 часа 1 минуту.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела стадию четвертьфинала турнира WTA в Абу-Даби.

22-летняя спортсменка победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину по итогам трех сетов – 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. На счету Соболенко четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи. Ее соперница сделал 12 подач навылет, допустила четыре двойных и реализовала два брейка из пяти.

В полуфинале белоруска сыграет с победительницей пары София Кенин (США) – Мария Саккари (Греция)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Денис Спицов выиграл масс-старт в гору на "Тур де Ски"Ребров и Ещенко подписали новые контрактыСборная России по гандболу выиграла турнир в Москве"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать"Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова«Голый клининг» набирает популярность
Рамос в снегу, текучка «Спартака» и запутавшийся Орлов. «Телега едет»#2
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск второй.
«Спартак» – «Локомотив»: станет ли решающим фактором лишний день отдыха? Прогноз на матч КХЛ
«Плеймейкер» представляет матч Континентальной хоккейной лиги, в котором московский «Спартак» примет на своем льду 11 января 2021 года ярославский «Локомотив».
Губерниев послал хейтеров после победы российских биатлонистов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российской сборной в смешанной эстафете в Оберхофе.
«Спартак» перехватил Хендрикса у «Специи». А разговоров, будто в Москву едет новый Халк
«Спартак» покупает 26-летнего голландского опорника из ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрока весьма средненького и со смутными перспективами раскрыться в чемпионате России.
Россия выиграла смешанную эстафету: Губерниеву не придется есть ботинок
Долгожданная победа к российским биатлонистам пришла на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
СКА – ЦСКА: сумеют ли питерцы избежать четвертого поражения подряд? Прогноз на матч КХЛ
«Плеймейкер» представляет матч Континентальной хоккейной лиги, в котором питерский СКА примет на своем льду 10 января 2021 года московский ЦСКА.
Алексей Емелин: Нормально, что теперь делю функции капитана с Ковальчуком
Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин дал интервью «Плеймейкеру» после домашней победы над магнитогорским «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Швейцарцы заподозрили российских лыжников в допинге, норвежцы призывают вернуть российских биатлонистов
Швейцарское издание Blick разразилось публикацией, вызвавшей бурю эмоций в лыжном мире.
Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк
Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.
«Боруссия» в гостях у «Лейпцига», «Арсенал» против «Ньюкасла». Прогнозы на Топ-5 событий 9 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут наибольший интерес у болельщиков в предстоящие сутки.

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика