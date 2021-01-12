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12 января 13:10

Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби, победив в двух сетах Саккари

В решающей встречи белоруска может сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира WTA в Абу-Даби, одержав победу над представительницей Греции Марией Саккари по итогам двух сетов – 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час 3 минуты. На счету 22-летней Соболенко восемь подач навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Ее соперница оформила два эйса, допустила пять двойных и реализовала один брейк из трех.

В финале Соболенко сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) – Марта Костюк (Украина).

источник: «Советский спорт»
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