Россиянка Самсонова стала финалисткой квалификации Australian Open, обыграв американку Андерсон

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал отборочных соревнований на Открытом чемпионате Австралии.

В полуфинальной встрече, 22-летняя спортсменка, занимающая 127-е место в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла представительницу США Робин Андерсон – 6:0, 6:7 (2:7), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. На счету россиянки восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Ее соперница оформила 12 подач навылет, допустил две двойных и реализовала свой единственный брейк в игре.

В финале турнира Самсонова встретится с Лесей Цуренко из Украины.