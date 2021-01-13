Россиянка Савиных прошла в основную сетку Australian Open

Российская теннисистка Валерия Савиных успешно преодолела квалификацию Открытого чемпионата Австралии.
В решающей встрече 29-летняя спортсменка, занимающая 225-е место в рейтинге WTA, победил представительницу Бельгии Исалин Бонавантюр в двух сетах – 6:4, 7:5.
Матч продлился 1 час 34 минуты. На счету россиянки ни одного эйса, две двойных ошибки, а также пять реализованных брейк-пойнтов из 11. Ее соперница оформила четыре подачи навылет, допустила три двойных и реализовала три брейка из семи.
Ранее в основную сетку Australian Open вышла еще одна представительница России – Людмила Самсонова.
источник: «Советский спорт»