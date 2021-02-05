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05 февраля 08:45

Кудерметова уступила американке Ли во втором круге турнира в Мельбурне

Россиянка проиграла в двух сетах.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свои выступления на турнире Grampians Trophy в Мельбурне, потерпев поражение от представительницы США Энн Ли в рамках второго круга со счетом 5:7, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Статистика эйсов – 5-2 в пользу Кудерметовой. Обе спортсменка совершили по одной двойной ошибке при подачах. Что касается брейк-пойнтов, то американка реализовала шесть из 11 своих попыток, в то время как россиянка смогла оформить лишь четыре брейка из восьми.

Отметим, что в четвертьфинале турнира Ли сыграет против Сораны Кырсти из Румынии, обыгравшей швейцарку Белинду Бенчич – 7:5, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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