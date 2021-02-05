Александрова победила вторую ракетку мира Халеп в четвертьфинале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала второй полуфиналисткой турнира Gippsland Trophy в Мельбурне, одержав победу над Симоной Халеп из Румынии в двух сетах – 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час. Россиянка, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, оформила три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету ее соперницы одна подача навылет, ни одной двойной и один реализованный брейк из шести.

В полуфинале Александрова сыграет с эстонкой Кайей Канепи.