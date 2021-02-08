Россиянка Савиных уступила Корне из Франции в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Валерия Савиных завершила свои выступления на турнире Australian Open, проиграв в первом круге представительнице Франции Ализе Корне со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (7:10).

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 29-летней россиянки, занимающей 227-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса за матч, две двойные ошибки, а также шесть реализованных брейк-пойнтов из 13. Ее соперница оформила одну подачу навылет, допустила четыре двойных и реализовала семь брейков из 11.

В следующем круге Корне сыграет с победительницей пары Энн Ли (США) – Чжан Шуай (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Валерия Савиных (Россия) – Ализе Корне (Франция) – 2:6, 6:4, 6:7 (7:10)