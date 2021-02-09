Россиянин Сафиуллин вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин успешно преодолел барьер первого круга на турнире Australian Open, обыграв в трех сетах Илью Ивашко из Белоруссии со счетом 6:4, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Сафиуллин, занимающий 183-е место в рейтинге ATP, оформил 12 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. У его соперника пять подач навылет, пять двойных и три реализованных брейка из десяти.

В следующем круге 23-летний россиянин сыграет против Кэмерона Норри из Великобритании.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) – Илья Ивашко (Белоруссия) – 6:4, 6:3, 6:4.