Надаль по-прежнему имеет проблемы со спиной

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после матча первого круга Открытого чемпионата Австралии признался, что до сих пор испытает боли в спине.

«Моя спина еще не в полном порядке. Есть шанс, что с каждым днем мне будет становиться лучше. Всегда возможность улучшить игру. Именно поэтому я нахожусь сейчас здесь и борюсь, чтобы становиться лучше», - сказал Надаль пресс-службе ATP.

Добавим, что во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль встретится с американцем Майклом Ммо.