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Александрова обыграла Крейчикову во втором круге Australian Open
11 февраля 07:40
автор: Юрий Нечаев

Александрова обыграла Крейчикову во втором круге Australian Open

Россиянка занимает 32-е место в мировом рейтинге.

Россиянка Екатерина Александрова обыграла чешку Барбору Крейчикову во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 1 час 51 минуту и завершился со счетом 6:3, 7:6 в пользу российской спортсменки.

Александрова девять раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы четыре эйса, шесть двойных ошибок и один выигранный брейк из пяти.

В третьем круге Александрова сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4)
Кайя Канепи (Эстония) — София Кенин (США, 4) — 6:3, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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