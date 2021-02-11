Александрова обыграла Крейчикову во втором круге Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова обыграла чешку Барбору Крейчикову во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 1 час 51 минуту и завершился со счетом 6:3, 7:6 в пользу российской спортсменки.

Александрова девять раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы четыре эйса, шесть двойных ошибок и один выигранный брейк из пяти.

В третьем круге Александрова сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг