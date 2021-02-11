Калинская и Кузьмова пробились во второй раунд парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская и Виктория Кузьмова из Словакии успешно преодолели барьер первого круга турнира Australian Open в парном разряде.

В стартовой встрече соревнований пара в двух сетах обыграла представительниц Казахстана Зарину Дияс и Юлию Путинцеву со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету Калинской и Кузьмовой три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11. Их соперницы оформили две подачи навылет, допустили две двойные и реализовали два брейка из шести.

В следующем круге победительницы сыграют с Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из Китая, ранее выбивших из турнира россиянку Анастасию Павлюченкову и латвийку Анастасию Севастову.