Болельщица показала Надалю неприличный жест во время матча испанца против Ммо (видео)

На Открытом чемпионате Австралии по теннису произошел скандал.

Как сообщает «МК-Спорт», во время матча второй ракетки мира Рафаэля Надаля против американца Майкла Ммо, одна из болельщиц взялась что-то громко выкрикивать с трибуны в адрес испанского теннисиста.

Надаль попросил тишины, чтобы исполнить подачу, и в этот момент женщина показала ему с трибуны средний палец. Рафаэль рассмеялся и уточнил: «Что? Это мне?»

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn