Калинская вышла в третий круг парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская и Виктория Кузьмова из Словакии успешно преодолели барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, одержав победу над китаянками Ифань Сюй и Чжаосюань Ян в трех сетах – 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.

Матч продлился 1 час 49 минут. На счету Калинской и Кузьмовой семь подач навылет, две допущенных двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Их соперницы оформили только один эйс, допустили три двойных при подачах и реализовали пять брейков из 16.

В следующем круге победительницы сыграют с Александрой Крунич из Сербии и итальянкой Мартиной Тревизан.