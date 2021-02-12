Кудерметова проиграла Халеп и не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии, проиграв двух сетах второй ракетке мира Симоне Халеп из Румынии – 1:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Статистика эйсов – 4-1 в пользу Халеп. При этом румынка совершила три двойных ошибки при подачах и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Кудерметова допустила две двойные и смогла реализовать лишь два своих брейка из четырех.

В 1/8 финала Халеп сыграет либо с Игой Швентек из Польши, либо француженкой Фионой Феррой. Встреча между теннисистками состоится сегодня, 12 февраля, в 13:15 мск.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

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Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия, 32) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 1:6, 3:6.