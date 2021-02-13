Александрова уступила первой ракетке мира Барти в третьем круге Australian Open

В третьем круге турнира «Большого шлема» Australian Open россиянка Екатерина Александрова уступила первой ракетке мира австралийской теннисистке Эшли Барти – 2:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час и 20 минут.

Обе соперницы сделали по четыре эйса. Эшли допустила три двойные ошибки, а Екатерина – одну. При этом Барти реализовала пять брейк-пойнтов из 17, а Александрова выиграла два гейма на подаче соперницы при трех таких возможностях.

В 1/8 финала австралийка встретится с американкой Шелби Роджерс, которая сегодня одержала победу над Анетт Контавейт из Эстонии – 6:4, 6:3.

Турнир «Большого шлема» Australian Open