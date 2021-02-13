Надаль вышел в 1/8 финала Australian Open, в трех сетах обыграв Норри

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над британцем Кэмероном Норри – 7:5, 6:2, 7:5.

Надаль сделал три эйса, не допустив ни одной двойной ошибки, а также реализовал один из трех своих брейк-пойнтов.

У Норри шесть эйсов и одна двойная ошибка. При этом у британца не было ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала Надаль встретится с итальянцем Фабио Фоньини, который сегодня одержал победу над австралийцем Алексом де Минором (6:4, 6:3, 6:4).

Напомним, что во втором круге Норри выбил россиянина Романа Сафиуллина – 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Кэмерон Норри (Великобритания) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 5:7, 2:6, 5:7