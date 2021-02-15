Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел барьер четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над представителем США Маккензи Макдональдом в трех сетах – 6:4, 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Статистика эйсов 7-2 в пользу Медведева. При этом россиянин совершил две двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. На счету его соперника две двойных и один реализованный брейк при одном заработанном.

Отметим, что Медведев впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне. Теннисист не проигрывает на протяжении 18 матчей кряду во всех соревнованиях.

В следующем круге россиянин сыграет либо со своим соотечественником Андреем Рублевым, либо с норвежцем Каспером Руудом.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

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