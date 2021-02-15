Рублев стал соперником Медведева по четвертьфиналу Australian Open

Представитель России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В четвертом круге 23-летний спортсмен, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, играл против норвежца Каспера Рууда. В первых двух сетах россиянин победил – 6:2, 7:6 (7:3). Затем соперник Рублева отказался от продолжения матча.

За два сета Рублев сделал четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. У Рууда – пять эйсов, две двойных и два реализованных брейка из трех.

В 1/4 финала Рублев сыграет против своего соотечественника Даниила Медведева, ранее победившего американца Маккензи Макдональда. Также в эту стадию турнира пробился еще один россиянин – Аслан Карацев.

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