Даниил Медведев: В игре с Макдональдом я старался как можно дольше остаться в розыгрыше

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от своего выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что сегодня 25-летний спортсмен в трех сетах обыграл американца Маккензи Макдональдом – 6:4, 6:2, 6:3. Следующим соперником Даниила станет его соотечественник – Андрей Рублев.

– Считаю, что провел хороший матч. Во время игры я чувствовал себя хорошо и неплохо подавал даже несмотря на то, что в первом сете позволил сопернику выиграть гейм при моей подаче. Важно, что я смог завершить встречу за полтора часа – на турнирах «Большого шлема» необходимо играть быстро.

Макдональд? В большей степени я играл от обороны и старался как можно дольше остаться в розыгрыше. Он играет достаточно плоско. При этом Маккензи стремится играть в агрессивной манере, пытаясь разрушить твою игру, – сказал Медведев после матча.

Ранее россиянин ни разу в своей карьере не доходил до стадии четвертьфинала Australian Open. Теннисист не проигрывает на протяжении 18 матчей кряду во всех соревнованиях.