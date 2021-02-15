Андрей Рублев: Надеюсь, что мы с Медведевым проведем отличную битву и покажем высокий уровень игры

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что в борьбе за выход в полуфинал турнира 23-летний спортсмен сыграет против своего соотечественника – Даниила Медведева. Ранее Андрей победил норвежца Каспера Рууда – россиянин выиграл первые два сета со счетом 6:2, 7:6, а затем его соперника отказался продолжать матч.

– Игра с Медведевым? По крайней мере, один игрок из России попадет в полуфинал, так что это хорошие новости. Матч против Даниила будет сложным. В последний раз он побеждал меня в 1/4 финала US Open. Теперь же та же стадия турнира, но в Мельбурне. Надеюсь, мы сможем провести отличную битву и показать высокий уровень игры, – приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

На данный момент россиянин является восьмой ракеткой мира. Ранее на турнире в Австралии он обыгрывал Янника Ханфманна (Германия), Тьяго Монтейро (Бразилия) и Фелисиано Лопеса (Испания).