Надаль обыграл Фоньини в трех сетах и вышел в четвертьфинал Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над Фабио Фоньини из Италии в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Надаль выиграл по итогам трех сетов – 6:3, 6:4, 6:2.

На счету победителя, занимающего второе место в рейтинге ATP, шесть подач навылет, три двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 19.

Его соперник оформил семь эйсов, допустил три двойных и реализовал два брейка из шести.

В следующем раунде испанец сыграет против победителя пары Маттео Берреттини (Италия) – Стефанос Циципас (Греция).