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15 февраля 09:55

Надаль обыграл Фоньини в трех сетах и вышел в четвертьфинал Australian Open

В случае выхода в полуфинал испанский теннисист сыграет либо с Рублевым, либо с Медведевым.

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над Фабио Фоньини из Италии в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Надаль выиграл по итогам трех сетов – 6:3, 6:4, 6:2.

На счету победителя, занимающего второе место в рейтинге ATP, шесть подач навылет, три двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 19.

Его соперник оформил семь эйсов, допустил три двойных и реализовал два брейка из шести.

В следующем раунде испанец сыграет против победителя пары Маттео Берреттини (Италия) – Стефанос Циципас (Греция).

источник: «Советский спорт»
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