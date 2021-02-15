Борис Собкин: Изначально места Рублева и Медведева были в четвертьфинале Australian Open

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии двух российских теннисистов – Андрея Рублева и Даниила Медведева.

Напомним, что 25-летний Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, уверенно обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

Что касается Рублева, то 23-летний россиянин, идущий на восьмой строчке рейтинга ATP, играл с норвежцем Каспером Руудом. Уступив в первых двух сетах, соперник Андрея отказался от дальнейшей борьбы за выход в 1/4 финала.

– Красавцы, если одним словом! Такого не было, чтобы сразу трое наших ребят в четвертьфинале играли. Все это за счет хорошей игры. Изначально места Рублева и Медведева были в четвертьфинале. Одно дело быть по рейтингу в восьмерке сеяных, а другое – дойти до четвертьфинала. С другой стороны, ребята очень хорошо держали игру, несмотря на то что были брейки: у Медведева один, у Рублева два, – приводит слова Собкина «Чемпионат».

Отметим, что полуфинале Медведев и Рублев сыграют друг с другом. Матч запланирован на завтра, 16 февраля.